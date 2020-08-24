وزير النقل يتعجب من غضب الصعايدة: تركبوا قطارات مهكعة وتوصلوا متأخرين؟

أعرب المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن تعجبه الشديد من غضب أهالي الصعيد، من اقتصار وصول قطارات الصعيد على محطة بشتيل، وعدم دخولها محطة رمسيس، متسائلًا: "هل من الأفضل أجيب أهالينا من الصعيد في قطار نظيف ومحترم، ويطلع في ميعاده، ويوصل في ميعاده، سواء يقف في بشتيل أو يكمل على رمسيس في حالة أنه هيكمل الاسكندرية، ولا نهتم برمسيس بس، ونركبهم في قطار مهكع".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه حال ركوب أهالي الصعيد قطار "مهكع"، سيصل بعد ميعاده في ساعتين، "أنا كده بعمل أني أوفر عليكم ساعتين أثنين"، مؤكدًا أن يتم انفاق حوالي 46 مليار جنيه، لتطوير قطارات السكك الحديد، والقضبان من أجل أن يتحرك القطار في ميعاده، ويصل في ميعاده، وعدم اصطدامه في أي قطار أمامه.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم إنشاء محطة بشتيل بتكلفة 3 لـ4 مليار جنيه، ويتم تطوير الإشارات من بنى سويف لأسيوط، ومن أسيوط للأقصر ونجع حمادي، ويتم العمل حاليا على تطوير الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية من "رمسيس– الجيزة"، قائلًا: "الحتة دي تنتهي بكرة اتفرج على قطر الصعيد، سواء اللي هيقف في بشتيل أو هيروح الاسكندرية هيبقى عامل ازاي".

وأوضح أنه سيتم افتتاح 5 محاور من 15 محور قريبا، يتم تنفيذه على النيل، يبلغ مسافة المحور الواحد 24 كيلو متر، "هناخد الإعلاميين والمسؤولين ونروح سملوط ونشوف شكل القطارات، وهتطلع الساعة وهتوصل الساعة كام، وأنا هقولكم وقتها اضبطوا الساعة وركزوا على دقة المواعيد، ربنا يكتير من مشاريعنا سواء في الصعيد أو الوجه البحري، فيه مشروعات يتم افتتاحها يوميا".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تخصيص 5 مليارات جنيه، لتنفيذ طرق في القرى وربط القرى بالمراكز التابعة لها، على مستوى الجمهورية، من بينهما 3.5 مليار جنية في الصعيد، "من أسيوط وأنت نازل بقى سوهاج وقنا والأقصر، وحط معاهم البحر الأحمر والوادي الجديد".