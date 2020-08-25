علاج 31 ألف مستفيد بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بالشرقية

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، أن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية، قدمت الخدمة الطبية بالعيادات الثابتة، وبالعيادات والقوافل المتنقلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لعدد 440 مواطناً خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، ليصل إجمالي ما تم تقديم الخدمة الطبية وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم، منذ بدء المبادرة إلى 31 ألف و123 مستفيداً حتى الآن، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد كبير من هذه الحالات.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة "100 مليون صحة"، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة، من عمر 18 سنة فأكثر، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين في منازلهم، من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.

وأضاف أنه تم أيضاً توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضاً تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالاتهم، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.