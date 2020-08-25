العناني وأمين "السياحة العالمية" يجتمعان مع ممثلي القطاع الخاص

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مساء أمس، اجتماعًا مع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وبعض جمعيات المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي ستسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والترويج السياحي لها.

وأكّد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلى مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة في ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبًا لقضاء إجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.

وعقب الاجتماع، نظمت وزارة السياحة والآثار عشاءً بالمتحف المصري بالتحرير على شرف زيارة الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، حضره محمد منار وزير الطيران المدني، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المختلفة.

وخلال الحفل، أجرى الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة والوزراء بجولة داخل المتحف، زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة والتي من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون، وقدم وزير السياحة هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.

جدير بالذكر، أنَّ زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.