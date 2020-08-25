ورشة عمل بجامعة بنها لدعم الوحدات ذات الطابع الخاص

افتتحت الدكتورة رندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أول ورشة عمل لمديري الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

وحاضر في الورشة الدكتور سيد شريف المدرس بكلية التجارة، المراجع على جميع الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع، وبحضور حازم أمين مدير عام الحسابات الخاصة بالجامعة ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

من جانبها قالت مصطفى، إن الورشة تهدف إلى التعرف على معوقات الأداء للوحدات الخاصة، من أجل وضع حلول للمشكلات بها ودعم أداء الوحدات المتعثرة لتعظيم الاستفادة منها من أجل أن تقوم هذه الوحدات بدورها في خدمة المجتمع والجامعة.

وأشارت إلى أهمية العمل الجماعي وتقليل الاستخدام الورقي في العمل، داخل هذه الوحدات.