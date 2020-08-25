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"متحدث الرئاسة": ما حققته مصر مؤخرا قفز بها "25 سنة قدام"

كتب:

شريف سليمان
07:57 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
السفير بسام راضي

السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التطور الذي شهدته مصر في 6 سنوات، قفز بها إلى "25 سنة قُدام"، بسبب الجهد الكبير الذي جرى بذله، والفكر الجديد الذي تمتعت به القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه سيجرى تدريسه في علوم الإدارة وبناء الدول.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح للجانبين الأردني والعراقي، خلال القمة الثلاثية التي جمعتهم اليوم، أن الخبرات المصرية، ومحددات التجربة المصرية الناجحة مفتوحة للمشاركة معهما.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز على أنها آلية مهمة لكن يجب أن يكون لها انعكاس واقعي على الأرض تراه الشعوب، ومن ثم يجب بلورة مشروعات سريعًا، بعد الاتفاق عليها والشروع في تنفيذها بالأسلوب السريع، وهذا سيكون عمل وزراء الخارجية والإسكان والطاقة والبترول والصناعة والكهرباء.

وواصل: "المشروعات ستكون في الإطار العام الخاص بالطاقة والصناعة والإسكان وقد يكون هناك خط أنابيب لتصدير النفط الفائض من العراق إلى الأردن ومصر، وإنشاء محطات توليد الكهرباء باعتبار أنها أساس الطاقة والتنمية".

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