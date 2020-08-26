وزير الإعلام الأردني السابق: التكتل الثلاثي يعطي بادرة أمل على إعادة التماسك

قال راكان المجالي، وزير الإعلام الأردني سابقًا، إن الدول العربية، افتقدت العمل العربي المشترك الفعال والمتبادل في كل القطاعات، حتى جاء التنسيق الأردني المصري العراقي، ليُحيي الآمال العربية بالتعاون والتكامل، مؤكدًا أن التكتل العربي الثلاثي، يعطي بادرة أمل بأن الأمة قادرة على إعادة حالة التماسك والتوافق من جديد.

وأوضح "المجالي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن قمة عمان التي انطلقت بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعطي بادرة أمل لتعاون أوسع وربما أعمق من تأثير الجامعة العربية.

وعن علاقات القاهرة وعمان، أكد وزير الإعلام الأردني السابق، أن الدولتين لهما مصدقية في علاقتهما مع الغرب، وتصب العلاقة الثنائية في مصلحة السلم والأمن العالمي والديمقراطية، وتزيد من إمكانية حدوث انتعاش في الحالة العربية.

الديهي: اليوم دُشِنّ تكتل "الشرق الجديد" من رحم إقليم ملتهب

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه تم تدشين "تكتل الشرق الجديد" الذي يضم كلًا من مصر والعراق والأردن، وذلك وسط محيط إقليمي ملتهب، ورؤى مطابقة في قضايا مجابهة الإرهاب وأزمات المنطقة، مؤكدًا أن التكتل يهدف إلى تبادل الخبرات والتكامل في المجالات الاستثمارية والتجارية والتعاون العلمي في مجالي التعليم والصحة لصالح الدول الثلاثة.

وأوضح الديهي، أن مصر استطاعت صياغة مفهوم العلاقات الدولية بشكل مختلف؛ وذلك بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد هندسة العلاقات الدولية على أسس مختلفة، كما أن تكتل مصر والعراق والأردن رافد جديد ويحمل دماء غير ملوثة في شرايين العمل العربي المشترك.

وأكد أن هذا التكتل جاء بعد الكثير من المحاولات التي لم يكتب لها النجاح لأنها كانت قائمة على مصالح ضيقة ومحدودة، موضحًا أن التكتل الثلاثي يهدف لمجابهة مشكلات إقليمية مستعصية اتخذت شكلًا ومضمونًا مغايرًا عن المشكلات التاريخية، وما يُجرى الآن هو الأصعب عبر التاريخ.

وعن مستقبل التكتل الناشئ، أوضح أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الدول الثلاث تجعل الآمال قائمة، حيث تسعى الدولة المصرية لتحقيق أهداف واضحة دفعت لتأسيس تكتل اقتصادي وتجاري وسوق عربي مشترك.