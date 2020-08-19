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مدبولي: استمرار غلق الزوايا وبعض المساجد التي لا تسرى عليها الشروط

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محمود البدوي
07:09 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المساجد والجوامع الكبرى هي من تنطبق عليها عودة صلاة الجمعة، وجرى مناقشة ذلك مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكذلك وزير الداخلية، حيث جرى مناقشة هذا الموضوع والاتفاق على عودة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الأوقاف سيصدر قراراً بالضوابط الخاصة بهذا القرار، "إحنا نتحدث عن المساجد الكبرى المعين لها إمام واللي فيها عاملين في وزارة الأوقاف موجودين، بحيث إننا نُطبق نفس الإجراءات الاحترازية التي تجري في الصلوات العادية، سيجري تطبيقها في صلاة الجمعة".

وتابع: "سنبدأ ذلك اعتباراً من يوم الجمعة 28 أغسطس في بدء إقامة صلاة الجمعة وجرى التشديد إن تكون الفترة الخاصة لخطبة الجمعة في حدود الـ 10 دقائق، وسيجري تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تجري في الصلوات المعتادة مع استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسرى عليها الضوابط والشروط اللي هتكون موجود، واستمرار عدم إقامة أي مناسبات".

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