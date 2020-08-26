حبس 7 متهمين بالاعتداء جنسياً على "طفل العاشر" 4 أيام

قررت نيابة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حبس 7 شبان متهمين بالاعتداء جنسياً على أحد الأطفال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بقيام 7 شبان باستدراج طفل، يبلغ من العمر 12 عاماً، إلى منزل مهجور تحت الإنشاء، والاعتداء عليه جنسياً.

وتمكن ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.