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حبس 7 متهمين بالاعتداء جنسياً على "طفل العاشر" 4 أيام

كتب:

نظيمه البحرواي
11:22 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قررت نيابة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حبس 7 شبان متهمين بالاعتداء جنسياً على أحد الأطفال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بقيام 7 شبان باستدراج طفل، يبلغ من العمر 12 عاماً، إلى منزل مهجور تحت الإنشاء، والاعتداء عليه جنسياً.

وتمكن ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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