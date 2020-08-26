"مجهول" يتلاعب بـ"مستقبل سلمى".. فرحة "تعديل درجات الثانوي" ناقصة

35 درجة في نتيجة امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة، غيّرت مجرى التنسيق الخاص بالطالبة سلمى حاتم، طالبة مدرسة منارة القاهرة الثانوية الخاصة بنات بإدارة شرق مدينة نصر، بعد أن أثبت التظلم الذي تقدمت به حصولها على 75 بمادة اللغة العربية من أصل 80 درجة وليس 40 درجة حسب ما ظهر في نتيجة الاختبار لأول مرة: "كنت متأكدة إن دي مش درجتي عشان كده روحت اتظلمت، ولقيت مكتوب على مظروف الورقة من بره أصلا 75 درجة، بس اتنقلت في الكشوفات بالغلط"، حسب ما قالت سلمى في حديثها لـ"الوطن" عن الواقعة الخاصة بها.

97.4% هي النتيجة الجديدة لسلمى، طالبة الشعبة الأدبية، بعد حصولها على حقها في درجات مادة اللغة العربية والتي ظهرت من قبل بمجموع 88% تقريبا، وبحسب روايتها، وضعت كلية الإعلام جامعة القاهرة رغبة أولى لرغباتها على بوابة التنسيق.

سلمى: فوجئت بتغيير رغباتي اختاروا ليا معاهد معرفهاش ودار علوم

فرحة سلمى بالاقتراب من حلم الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، زعزعتها محاولات البعض في تغيير رغباتها دون علمها أو دون سابق معرفة تجمعهم بها، فالطالبة التي اختارت إعلام القاهرة كأول رغبة في التنسيق الخاص بها، فوجئت بتغيير في رغباتها بعد تداول صورة الشهادة الخاصة بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومعها الرقم السري الخاص بها في التنسيق: "اتفاجئت بكلام مكتوب على الفيس بوك ومنشورات مكتوبة، بتقول إن في حد دخل غير رغباتي معرفش مين"، بحسب وصفها.

6 محاولات أجرتها سلمى لتعديل الرغبات الخاصة بها، وفي كل مرة تضع كلية الإعلام في مقدمة رغباتها، لكن الأمر يتكرر بمحاولة شخص مجهول اختراق الحساب الخاص بها على موقع التنسيق وتعديل رغباتها دون علمها، ويضع كليات بعيدة عن حلمها، ككلية دار العلوم جامعة القاهرة وكلية الآداب، ومعاهد لا تعرف شيئا عنها في الإسكندرية: "والدتي راحت عدلت الرغبات وطبعتها وقالوا ليها في مكتب التنسيق هيتقفل التعديل واتغيرت تاني".

كحل أخير، ذهبت طالبة الشعبة الأدبية إلى مكتب التنسيق لتغيير الرقم السري الخاص بها، حتى لا يتمكن أحد من تعديل رغبات التنسيق الخاصة بها مرة أخرى، بحسب قولها.