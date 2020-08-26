"تاج الدين": تحسين ظروف عمل الأطباء يقلل من هجرتهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه خلال أزمة فيروس كورونا بدأ الحديث حول نقص أو عجز في أعداد الأطباء، لافتًا إلى أنه من الممكن لكليات الطب أن تستوعب أعدادًا أكبر للطلاب، خاصة مع عدد كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك نوعين لهجرة الأطباء؛ داخلية وأخرى خارجية، الداخلية تتمثل في ابتعاد الأطباء من العمل في المستشفيات الحكومية، وإذا استطعنا تحسين بيئة وظروف العمل، والتحسين الجزئي لدخل الكوادر الطبية، والتوزيع الجيد، يمكن أن يحد ذلك من الهجرة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن العدد الكبير من الأطباء المصريين المدربين والمتعلمين في الجامعات المصرية أمامهم عشرات الأضعاف من هذا العدد يشرف مصر في دول العالم كلها خاصة دول الخليج، وأمامهم أيضًا عشرات المئات والآلاف من الأطباء يخدمون مصر بكل أمانة وضمير وخبرة وعلم.

وتابع: "شكر الرئيس السيسي والبلد ليهم لما تم إنجازه وأداؤه في مصر خلال أزمة كورونا وفي المبادرات الرئاسية، يدل على الجوهر والخبرة والأداء المتميز للأطباء ليس فقط في الخارج ولكن يجب إبراز دور الأطباء داخل مصر أيضًا".