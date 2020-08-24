عضو مجلس الأسنان: النقابة بدأت عهدا جديدا وسنعمل لصالح جميع الأطباء

قال الدكتور محمد خطاب عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة بدأت عهدا جديدا بعد انتخاباتها الأخيرة، مؤكدا على أن النقابة طوت صفحة مليئة بالانقسامات والخلافات، التي لم تكن في صالح جموع أطباء الأسنان.

وأضاف خطاب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس الجديد سيسعى دائما إلى لم الشمل، والتركيز على رفعة شأن المهنة والنقابة، قائلا: "طوينا صفحة سابقة ونستعد لكتابة صفحة جديدة إن شاء الله، فمن اليوم بإذن الله، سنكون في خدمة أي طبيب أسنان لديه مشكلة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، ومن اليوم بإذن الله، شفافية مطلقة مع أطباء الأسنان وجميع الآراء مقبوله و مرحب بيها".

وأكد خطاب، أن هناك خطة شاملة لتدريب ورفع كفاءة شباب أطباء الأسنان، تم وضعها من قبل قائمة المستقبل، التي فاز من خلالها، وسيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كعمل دورات إدارية للشباب مثل إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى، وكذلك دورات للتعريف بحقوقهم.