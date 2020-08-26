الحداد: لقاح كورونا يقلل فرصة انتشار العدوى ولا يعطي مناعة دائمة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، لن يمنع انتقال العدوى، لكن سيقلل فرصة انتشار العدوى، وفي حال الإصابة بالفيروس ستكون الأعراض بسيطة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، قال تعليقا على تصريحات وزيرة الصحة، إنّ اللقاحات لا توقف انتقال أو نشر العدوى، موضحا أنّ فعالية اللقاحات خاصة الفيروسية، لا تعطي مناعة دائمة للأجسام، لكنها تعطي مناعة مؤقتة تتوقف على نسبة الأجسام المضادة التي يكونها الجسم ضد الفيروس.

وأضاف الحداد، لـ"الوطن"، أنّ استجابة الأجسام التي أخذت اللقاح، تعطي نتائج مختلفة حسب مناعة الجسم والأجسام المضادة التي كونها ضد الفيروس، فهناك أجسام لا تظهر عليها أعراض بعد الحصول على اللقاح، وأجسام أخرى تأخذ العدوى لكن تظهر عليها الأعراض بشكل أضعف، وأجسام ثالثة تأخذ العدوى وتظهر عليها الأعراض، لكن مضاعفات المرض تكون بصورة أقل.

واستشهد رئيس قسم الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح، بلقاحات الإنفلونزا التي يأخذها البعض، قائلا إنّه رغم حصول البعض على اللقاح، يأخذ العدوى رغم ذلك قد يأخذ عدوى الأنفلونزا ولكن بأعراض أقل.

وكانت وزيرة الصحة والسكان أعلنت في فيديو عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك، أنّ الوزارة تعمل حاليا على 6 لقاحات، وجار إعداد مصنع بفاكسيرا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وسبق وأعلنت وزيرة الصحة في بيان صحفي، تعاون ثنائي مع الصين لإنتاج لقاحات كورونا خاصة التجربة السريرية الثالثة في مصر، المقرر إجراؤوها الأسبوع الحالي على 15 ألف مبحوث.