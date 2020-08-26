"تاج الدين": نراقب كورونا بشدة.. وعلينا الاستمرار في أخذ الاحتياطات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر في حالة ترقب وترصد بشدة لفيروس كورونا، والتعامل بحرص شديد مع الوضع، مضيفا "أحنا عندنا حالات، لكنها بتقل، وعدد الحالات اللي تدخل المستشفيات والرعايات بتقل".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، "لازم نستمر في حالة استنفار إعلامي وطبي وصحي ودوائي ومستشفيات ومستلزمات، لأن ما زال هناك حالات، وفي الفترة المقبلة سنتابع هذا، آة الحالات بتقل لكن يجب الاستمرار بكل قوة في أخذ الاحتياطات الواجبة".

وذكر أنه كانت هناك العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة للقضاء على عدد من الفيروسات والأمراض المنتشرة، وكان منها القضاء على فيروس سي في مبادرة "100 مليون صحة"، وهي واحدة من أهم المبادرات في القطاع الطبي.