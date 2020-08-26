الصين تدعو إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون"، إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإلى بذل جهود لتعزيز السلام من خلال التنمية.

وقال "جيون"، في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يدعم بقوة تسوية سلمية على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن الدولة المستقلة هي حق وطني للشعب الفلسطيني، غير قابل للتصرف ولا يمكن المساومة عليه.

وأعرب "جيون"، عن أمله أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات ملموسة لدفع العملية السياسية، وتمهيد الطريق لاستئناف مبكر لمحادثات سلام على قدم المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا "جيون"، الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال عدائية قد تزيد من تفاقم الوضع الأمني الهش في غزة، كما يتعين الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى العالم واتباعها بشكل حقيقي وصادق.

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولى اتباع نهج شامل وتعزيز السلام من خلال التنمية، مشيرا إلى أن الصين تثني على وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، لتقديمها يد المساعدة، كما تدعو الصين إلى تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية والإنسانية في فلسطين.

ولفت "جيون"، إلى أنه من الضروري أيضا إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية في الوقت المناسب إلى المحتاجين.