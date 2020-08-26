رصف 16 طريقًا بالمنوفية بـ236 مليون جنيه

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، المهندس سامي فرج نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية، والاطلاع علي آخر نسب التنفيذ.

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ لـ16 طريقًا بنطاق المحافظة، بتكلفة 236 مليون جنيه، وتم مناقشة المعوقات التي تعوق التنفيذ، وإيجاد حلول مناسبة للانتهاء منها، في أسرع وقت، بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

وناقش الاجتماع مناقشة البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية والهيئة العامة للطرق والكباري، لتنفيذ أعمال الرصف داخل المدن بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020 بنطاق المحافظة، وبتكلفة 200 مليون جنيه.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية، من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.