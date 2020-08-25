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محافظ المنوفية يوجه بتكثيف حملات النظافة في شبين الكوم

كتب:

إبراهيم الديهي
04:39 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

عقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً برؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، لرفع الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد أبو ليمون على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الأحياء.

كما وجه المحافظ بإعداد مذكرة بشأن الشوارع التي تحتاج إلى رصف وتطوير، حتى يتثنى وضعها ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة.

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