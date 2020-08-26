تجديد حبس ربة منزل خطفت طليقها بمساعدة آخرين بشبرا

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمه برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر حجازي ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن بتجديد حبس سيدة، 45 يومًا على ذمة القضية، لاتهامها بخطف طليقها بمساعدة أربعة أشخاص مسلحين، واحتجازه في شقة، ومساومة أسرته بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مركز شرطة قليوب، بتلقيه بلاغ من ربة منزل بغياب زوجها منذ ثلاثة أيام عقب خروجه للعمل مستقلًا سيارته الملاكي، وعدم عودته، واتهمت زوجته السابقة باختطافه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من زوجة المجني عليه السابقة، وعاطلين لهما معلومات جنائية، وتم ضبط طليقته وأحد المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقررت المتهمة الأولى بوجود خلافات مالية مع المجني عليه، فعقدت العزم على اختطافه لإجباره على إنهاء تلك الخلافات، وقالت فى اعترافاتها أنها استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها، واستدراج المجني عليه إلى الشقة محل سكنها، بزعم إنهاء ما بينهما من خلافات وعدولها عن مطالبتها له بدفع مبلغ مالي، وعقب وصوله لشقتها اقتاده المتهمان عنوة واصطحباه بسيارته إلى الشقة محل إقامة أحدهم، واحتجزاه بها لإجباره على دفع المبلغ وتحرير المجني عليه من مكان احتجازه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة الأولى، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهمة المذكورة، وأرشدوا على سيارة المجني عليه، وهاتفه المحمول، وحافظة نقوده.