"الوطنية للانتخابات": غرامة التخلف عن التصويت مش بدعة مصرية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ليست بدعة في القانون المصري، فذكر أنه حضر انتخابات عديدة في دول أوروبية وأفريقية، ورأي أن هناك دول كثيرة تُطبق الغرامة حال التخلف عن الإدلاء عن الأصوات، "فيه دول كثيرة وعديدة تُطبق ذلك".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقرة ومستقلة، تقوم بتطبيق نصوص القانون سواء الإجرائية أو المخالفات، موضحًا أن اللجان التي كانت سابقة للهيئة الوطنية للانتخابات كانت مؤقته "كانت تيجي من أجل تنظيم أداء الانتخابات وتمشي بعد ما تخلص".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هذا الأمر جعل تلك اللجان لم يكن لديها وقت كافي للقيام بإجراءات الغرامة،" لكن النص موجود في القانون واحنا نفعله لأننا هيئة دائمة مستقرة مستقلة، أما اللجان السابقة كانوا منتدبين لبعض الوقت"، مؤكدًا أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص في كل ذلك، يتم التنسيق في هذا الأمر مع النائب العام.

وعن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، أوضح أنه ستبدأ في الخارج يومي 6 و 7 سبتمبر القادمين، وسيقوم المواطن المصري بالخارج بطبع ورقة الاقتراع وهي واحدة "فردي"، ويختار مرشحه، ثم يضعها في مظروف مغلق ليس عليه أي بيانات، كما سيقوم بطباعة الإقرار ومليئة ويدون عليه البيانات ثم يضعها في مظروف مغلق.

وأشار إلى أن هذا المظروف سيتضمن جواز سفره ووثيقة الإقامة، وصورة من الرقم القومي ومن ثم يرسلها عن طريق البريد المستعجل للبعثات المصرية الموجودة في الخارج، أما انتخابات الداخل، ستجرى يومي 8 و9 سبتمبر، كما أن الدعاية مستمرة حتى الآن، والصمت الانتخابي يبدأ قبل اليوم السابق عن 6 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا.