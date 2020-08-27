مسجلون يعتدون بالضرب بالأسلحة البيضاء على شاب لسرقته بالمحلة

شهد مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة اعتداء تشكيل عصابي على أحد الشباب باستخدام الأسلحة البيضاء بقصد سرقته بالإكراه حال سيره بطريق العام، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة وتم إلقاء القبض على أحدهم لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام بوصول شاب مصاباً بإصابات جروج قطعية وسطحية وسحجات فى أماكن متفرقة من جسده ولا يمكن استجوابه نتيجة اعتداء وقع عليه.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف هوية الجناة مرتكبي الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد محمد العيسوي رئيس مباحث مركز المحلة أن كاميرات المراقبة أوضحت هوية مرتكبي الواقعة وهم كل من "مصطفى ع" وشهرته سمكة والمدعو "محمد إ" وشهرته حماصة الجهنمي مسجل خطر هارب و "مصطفى أ" مسجل خطر، وتورطهم في قتل وسرقة المجني عليه ويدعى "عبدالرحمن رمضان محمد أبوزيد" حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الأزهر هذا العام بتقدير عام جيد جداً بعد أن قاموا عن طريق المتهم الأول باستئجار توكتوك لتنفيذ جريمتهم.

وأفادت التحريات الأمنية بأن "سمكة" شرع فى استغلال وقوف المجني عليه أمام منزله بمفرده ليلاً واقترب منه وقام المتهم الثاني حماصة بالتعدي عليه باستخدام بمطواة بطول رأسه وحاول المجني عليه الإفلات والفرار منهم فطاردوه وانهالوا عليه بالطعن والضرب على الرأس والساق اليسرى، ما أحدث إصابته بجرح قطعى كما شرع المتهم الثالث فى الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع متهمين هاربين أخرين بغرض السرقة حيث قاموا باستئجار التوك توك لارتكاب جريمتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.