التعليم العالي: اليوم الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

ساعات وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التسجيل الإلكتروني، لرغبات المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2020، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك بعد إعلانها عن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، الذي كان من المقرر أن يغلق أمام الطلاب مساء أمس الأربعاء.

وقال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الساعة 12 من ظهر أمس، 147 ألف طالب وطالبة.

وفي السياق ذاته، تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي بالمعامل، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الـ 3 عصرا.

واستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس 2306 طلاب، خلال المرحلة الأولى من التنسيق حتى مساء أمس، حيث توافد 832 طالباً على معامل كلية الآداب، و629 طالباً على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، و466 طالبا على معامل كلية الهندسة، 205 طلابا على معامل كلية البنات، و174 طلابا على معامل كلية الزراعة.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 13 معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة.