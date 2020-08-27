تشكيل لجنة إغاثة لمساعدة متضرري المنازل الآيلة للسقوط بالغربية

أصدرت المحاسبة أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم، توجيهاتها إلى مساعديها ومديري الإدارات ولجان الإغاثة سعيًا في مساعدة كل الأسر والعائلات المتضررة من أخطار المنازل الآيلة للسقوط والخطر الداهم حفاظًا على أرواحهم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى وكلاء التضامن الاجتماعي والصحة بالضرورة تشكيل فرق ولجان إغاثة عاجلة لمساعدتهم في الحصول على حياة كريمة وهادئة.

كما عقدت "النادري" اجتماعًا موسع مع أعضاء اللجنة الإغاثية التي ترأسها بوجود أعضاء اللجنة من بينهم أشرف مصطفى مدير إدارة الضمان وأشرف البري مدير إدارة أول طنطا وعدد من رؤساء الجمعيات بنطاق إدارة أول طنطا الاجتماعية وذلك للوقوف على توفير شقه مؤقته مدفوع إيجارها لمدة عام لصالح السيدة سهير زكريا مرسي وذلك لظروف انهيار منزل حارة حافظ شارع طه الحكيم.

كما ضم اللقاء مشاركة ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني أهمها جمعية نداءات الرحمن وجمعية أغلى وطن والجمعية المصرية للتدريب وجمعية طنطا الخير وجمعية الرجاء وجمعية الهلال الأحمر والجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير.

كما سيتم توفير الشقة مع توفير كل الاحتياجات داخل الشقة لما نتج عن الانهيار بالمنزل وكل المستلزمات الضرورية لفرش الشقة سالفة الذكر.