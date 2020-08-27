ضبط مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق بمتابعة المقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء المصرية ومنع تقديم الشيشة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى بالمدينة يقدم الشيشة لروادها وتم مصادرة 13 شيشة من القهوة المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهي للتأكد من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.