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محمود مسلم

ضبط مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:32 م | الخميس 27 أغسطس 2020
ضبط مقهى مخالف للإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا بالشرقية

ضبط مقهى مخالف للإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق بمتابعة المقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء المصرية ومنع تقديم الشيشة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى بالمدينة يقدم الشيشة لروادها وتم مصادرة 13 شيشة من القهوة المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهي للتأكد من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.

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