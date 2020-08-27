أستاذ ميكروبيولوجي: كورونا لم يضعف ومتوسط العمر سبب انحساره في أفريقيا

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، إنَّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لا تعكس الحقيقة بنسبة 100%، إذ إن هناك العديد من الأشخاص أصيبوا بالفيروس، ولكن الأعراض كانت ضعيفة للغاية، مؤكدًا أن ارتفاع وانخفاض الإصابات مازالت في نفس الحدود.

وأضاف "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ سبب انحسار فيروس كورونا في أفريقيا مقارنة بأمريكا اللاتينية وأوروبا يرجع لمتوسط عمر المواطنين بالقارة، كما يرجع أيضًا لحجم رحلات السفر التي تكون منخفضة في أفريقيا عن باقي القارات.

وأوضح أنَّه يفضل ارتداء الكمامة وقياس درجة حرارة الأفراد عن بُعد عند الدخول لمكان مغلق للحماية الشخصية وحماية الآخرين، كما يُفضل عدم ملامسة الأسطح، خاصة في الأماكن المُغلقة، إلا بعد تطهيرها، والأفضل غسل اليدين، وإذا أُصيب شخص بالإنفلونزا يجب أن يعزل نفسه، وهذا لا يعني أنه مُصاب بـ كورونا، ولكن كإجراء احترازي.

وأكّد أنَّ انتقال الفيروس من حامله أقل من انتقال الفيروس من المريض نفسه، بحيث إذا ظهرت الأعراض على الشخص هذا يعني أن لديه كميات لا نهائية من الفيروس لدرجة أنها تتكاثر بسرعة، وهو عكس شخص حامل للفيروس.