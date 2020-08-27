إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة في حملات أمنية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية بمجالس المدن والمراكز من شن حملات مكبرة مدعومة بتشكيل من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة لإزالة كل التعديات والإشغالات على أراضي وأملاك الدولة والزراعة بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وسمنود وكفرالزيات والسنطة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات التي أسفرت عن شن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وأراضي الدولة والزراعة والري والتي أسفرت عن تحرير 23 مخالفة بناء على مساحة أكثر من 4 آلاف زراعية والري والصرف.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، في تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة تنفيذ أي قرارات بناء في المهد والتعديات للحفاظ على هيبة الدولة وردع المخالفين بإحالتهم إلى النيابات العسكرية المختصة.

في المقابل أصدر محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه بالضرورة حصر كل مخالفات البناء والبدء في إجراءات التصالح على أراضي القرى والمراكز وتفعيل دور التحول الرقمي بالمراكز التكنولوجية حفاظا على صالح المواطنين وهيبة الدولة.