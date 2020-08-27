صحة بالغربية: تعافي 123 مصابًا بكورونا ورفع التأهب بالمستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن تعافي 123 مصابًا بعدوى فيروس كورونا عقب تلقيهم فترات العلاج لمدة أسبوعين داخل 11 قسمًا مخصصًا للعزل الصحي على مستشفيات العامة والصدر والحميات بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتًا إلى أنه أعطى توجيهاته بالضرورة رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى على مستوى كل الأقسام العلاجية بالعنايات الحرجة والرعاية الأساسية للوقاية المرضى المصابين بعدوى كوفيد 19 لتأمين أرواحهم خلال فترة قضائهم بالعلاج وتلقي الرعاية الصحية للمواطنين والمخالطين بهم.

وأعطى وكيل وزارة الصحة تعليماته إلى مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة بالضرورة توفير كل الأدوية والماسكات والكمامات الطبية للوقاية من أخطار انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن توفير كل الخدمات الطبية والعلاجية لكل الحالات المصابة داخل العزل الصحي المنزلي لمدة أسبوعين على الأكثر.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالغربية على ضرورة الدفع بفرق الطواقم الطبية ومكافحة العدوى والترصد لفحص كل حالات المخالطين للمصابين داخل القرى والعزب ومراكز ومدن المحافظة، مشيرًا بقوله "كل التحية والتقدير لكل أعضاء جنود الجيش الأبيض وفنيات التمريض لدورهم البطولي في مواجهة جائحة كورونا".