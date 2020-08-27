العائلات والتربيطات كلمة السر في الإعادة على مقعد الشيوخ بالقليوبية

شهدت الساعات الماضية تكثيف وزيادة من تحركات مرشحا الإعادة على مقعد القليوبية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والذي ستجري عليه الانتخابات يومي 8 و9 سبتمبر المقبل من مرشحا الإعادة أبوسريع إمام الكاتب الصحفي مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري، والمستقل خالد عرمان بعد حسم 5 مقاعد أخرى حصدها مرشحو حزب مستقبل وطن من الجولة الأولى.

وشهدت الساحة الانتخابية دعوات متتالية من المرشحين لكسب الدعم والتأييد وحث المواطنين على المشاركة في جولة الإعادة والتصويت في ظل نجاح مرشح الائتلاف في كسب دعم نواب مستقبل وطن الناجحين في الجولة وعدد كبير من المرشحين المستقلين الذين لم يحالفهم الفوز في الجولة الأولى وخرجوا من السباق حيث تعد العائلات والتربيطات هي كلمة السر في حسم جولة الإعادة في ظل اتساع فارق الأصوان بين إمام ومنافسه إلى أكثر من 75 ألف صوت في الجولة الأولى لصالح "أبو سريع" الذي يحظى بشعبية وسط عائلات المحافظة لكونه أحد القيادات المجتمعية والسياسية المخضرمة بالدائرة وتربط عائلته صلات نسب بكبار العائلات بالغضافة لخدمته المتواصلة منذ 35 سنة في كل أنحاء المحافظة وكونه سياسي وأمين عام اتحاد الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

فيما واصل المرشحين جولاتهم لطلب الدعم والتأييد والمساندة من كبار العائلات بالقري والمراكز حيث قام أبوسريع إمام بعقد جولات مكوكية لطلب الدعم والتاييد من كبار العائلات في مراكز المحافظة وخاصة في كفرشكر وطوخ وبنها وشبين القناطر وقليوب والقناطر داعيا الجميع للوقوف بجواره والحشد للخروج للانتخابات والدعوة للمشاركة في هذه المرحلة الفاصلة

فيما يحاول المرشح المستقل اللحاق بقطار الإعادة لتعويض الفارق الكبير بينه وبين مرشح الائتلاف وخاصة مع إعلان نسبة كبيرة من مرشحي الأحزاب والمستقلين الخاسرين ونواب مستقبل وطن في الشيوخ الذين نجحوا في المرحلة الأولى دعمهم مرشح الائتلاف أبو سريع إمام.