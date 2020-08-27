فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء بني سويف للصيانة بداية من السبت

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرا وعلى مدار 4 أيام قادمة، اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء في الأسبوع القادم، عن عدة مناطق بمدينة بني سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار يوم السبت 29 أغسطس الجاري عن مناطق "أرض الحرية1 و2 و3، والجوازات القديمة، برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس"، لإجراء صيانة بمغذي الحرية، فيما يتم فصل التيار يوم الأحد 30 أغسطس عن مناطق "عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد" لصيانة مغذي الإشارات، بينما سيتم فصل الكهرباء يوم الاثنين 31 أغسطس عن مناطق "شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، الطب البيطري، مستشفى الجامعة، النجدة" وذلك لصيانة مغذي التطبيقين، في حين سيتم فصل الكهرباء عن مناطق "الطرق والكباري، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة، مدينة الزهراء 1 و2 و3، وبرج طه علي"، وذلك لصيانة مغذي الثلاجة.

وتقدم قطاع الكهرباء في بني سويف باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.