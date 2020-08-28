لجان فرعية بالوحدات المحلية ببني سويف لمتابعة توصيات الإقليمي للسكان

أعلن اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة بني سويف، تنفيذ إجراء نوعي جديد يقضي بتشكيل 7 لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة السكانية على مستوى المحافظة، والدفع بجهود المجلس وتوصياته الخاصة بكل مكونات وأنشطة وبرامج مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وأشار السكرتير العام خلال تصريحات، إلى أن الهدف من اللجان الفرعية هو العمل والمتابعة الميدانية القريبة من المواطنين بالقرى والمدن، ولضمان تقييم دقيق وميداني لمجموعة الأنشطة المنفذة على أرض الواقع، لتقييم الوضع أولا بأول ودعم نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف، وفي إطار الدفع بجهود الدولة في هذا لمجال.

وشدد على متابعة المحافظ لمستجدات هذا الملف باستمرار، لافتا إلى أنه دائم التوجيه بضرورة تحقيق تقدم ملحوظ في النتائج في القريب العاجل.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية برئاسة اللواء هشام شادي السكرتير العام، لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي تعقد اجتماعاته كل 3 أشهر.

وأكد السكرتير العام مراعاة التكامل في تشكيل اللجان الفرعية التي تجوب المراكز والقرى لمتابعة تطورات القضية السكانية، وإعداد تقرير فنية ميدانية عن ما جرى إنجازه.

حضر اجتماع اللجنة التنسيقية، نجلاء محمد مدير فرع المجلس القومي للسكان، واشرف عبد العظيم وكيل الفرع، ونيرمين محمود مقرر مجلس القومي للمرأة ببني سويف، وباقي أعضاء اللجنة من الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وتنظيم الأسرة ومحو الأمية وغيرهم.

وأوضح السكرتير العام أن اللجان ستكون برئاسة رئيس المركز والمدينة، ويكون مسؤول تنظيم الأسرة بالوحدة المحلية هو المقرر للجنة، بجانب عضوية : مسؤولو ومديرو تنظيم الإسرة بالإدارة الصحية، والاعلام السكاني، والشباب والرياضة بالمركز، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة بكل مركز، والإدارة الاجتماعية، ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة بالإدارة الزراعية، وتنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، والتربية السكانية بالإدارة التعليمية، ومتابع المجلس القومي للسكان، منوها بأن عنصر التكامل متوافر في التشكيل، بجانب أنه تم وضع آلية للتواصل الدائم بين كل الأعضاء.

ونقل السكرتير العام توجيهات المحافظ لكل مكونات منظومة العمل، بالعمل على تقديم كل سبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني.