صور.. حملة لإزالة التعديات بمدينة رأس سدر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية أبوصويرة، بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز شرطة رأس سدر.

وتابعت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، حملة الإزالة بالقرية يرافقها المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر.

وأكدت نائب المحافظ، أن التعديات التي توجد بقرية أبوصوير تعد على خطوط التنظيم، ومناطق الردود للحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح.

وأوضحت نائب المحافظ، أن هذه المخالفات لا تخضع لما أعلنته الدولة خلال الأيام الماضية حول دفع مبالغ جدية التصالح، طبقًا لقانون حظر التصالح في المخالفات.