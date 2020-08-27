إجراءات احترازية بـ8 آلاف مسجد بالشرقية استعدادا لصلاة الجمعة غدا

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن المديرية أنهت استعداداتها لفتح المساجد وإقامة أول صلاة جمعة، بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة أشهر متوالية.

وأشار "الخطيب" إلى وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة، وكذلك وضع علامات التباعد بساحات المساجد.

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أنه تطبيقًا لتعليمات وزير الأوقاف، تم وضع عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، منها مراعاة التباعد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط، على أن تكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

يذكر أن عدد المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة بمحافظة الشرقية يصل إلى 8 آلاف مسجد، ويحظر ذلك على الزوايا.