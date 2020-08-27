"مصر الطيران" تسير 48 رحلة على متنها 4 آلاف و500 راكب غدا

تشهد شركة "مصر للطيران"، غدًا الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي.

ومن المقرر تشغيل 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أمستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، إسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك".

كما سيتمّ تسيير رحلتين جويتين إلى كل من: "دبي، أبو ظبي، بغداد"، و9 رحلات استثنائية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من "أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة"، إضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الاقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات نحو 4 آلاف و500 راكب.