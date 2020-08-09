مصر الطيران تسير 24 رحلة دولية تقل 2600 راكب اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، تسير 14 رحلة جوية، من إجمالي 24 رحلة تسيرها الشركة على مدار اليوم لعدة وجهات مختلفة حول العالم، مشيرة إلى أن الرحلات الـ 14 اقلت على متنها حوالي 1400 مسافر من جنسيات مختلفة.

وأكدت الشركة، خلال بيان لها، أن الرحلات تسير بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن ورحلتين جويتين إلى ميلانو، ودبي، وأبو ظبي"، ورحلة استثنائية إلى "مومباي" بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى "الغردقة"، ورحلة داخلية إلى "شرم الشيخ"، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.

وكشفت الشركة، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2600 راكب، من جنسيات مختلفة.