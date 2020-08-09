رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر الطيران تسير 24 رحلة دولية تقل 2600 راكب اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:27 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
مصر للطيران تواصل تيسير رحلاتها المنتظمة لعدة وجهات حول العالم

مصر للطيران تواصل تيسير رحلاتها المنتظمة لعدة وجهات حول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، تسير 14 رحلة جوية، من إجمالي 24 رحلة تسيرها الشركة على مدار اليوم لعدة وجهات مختلفة حول العالم، مشيرة إلى أن الرحلات الـ 14 اقلت على متنها حوالي 1400 مسافر من جنسيات مختلفة.

وأكدت الشركة، خلال بيان لها، أن الرحلات تسير بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن ورحلتين جويتين إلى ميلانو، ودبي، وأبو ظبي"، ورحلة استثنائية إلى "مومباي" بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى "الغردقة"، ورحلة داخلية إلى "شرم الشيخ"، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.

وكشفت الشركة، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2600 راكب، من جنسيات مختلفة.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تعلن: تسيير 34 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

مصر للطيران تسير 38 رحلة اليوم والسلطات تستعد لتنفيذ اشتراط الـpcr

مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية تقل على متنها 2500 مسافر غدا

مصر للطيران تسير 25 رحلة لعدة وجهات حول العالم اليوم

مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد

إقبال واسع مع استئناف رحلات مصر للطيران بين القاهرة وفيينا

وصول أول رحلة سياحية لـ"مصر للطيران" إلى مطار شرم الشيخ قادمة من بغداد

مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى "الركاب 2" بمطار القاهرة

مصر للطيران تعلن 6 طرق للاستفسار ومراجعة حجز الرحلات للكويت

عاجل.. مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها للكويت لأجل غير مسمى