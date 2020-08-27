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مصر للطيران: مطار القاهرة يشهد أعلى كثافة تشغيل لرحلات الشركة.. غدا

كتب:

أيمن حمزة
08:14 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مصر للطيران تسيّر غدًا أعلى نسبة كثافة تشغيل بـ48 رحلة

مصر للطيران تسيّر غدًا أعلى نسبة كثافة تشغيل بـ48 رحلة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران عن جدول رحلاتها اليومي، ليوم غد الجمعة، مشيرة إلى أنها ستسيّر غدًا 48 رحلة لنقل 4500 راكب في أعلى تشغيل يومي للحركة الجوية.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، قبل قليل، أن مصر للطيران ستشهد غدًا أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي حيث من المقرر تشغيل 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «أمستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك» ورحلتين جويتين إلى كل من دبي، أبوظبي، بغداد، و9 رحلات استثنائية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

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