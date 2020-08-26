مصر للطيران: 3 رحلات يومية إلى دبي ورحلة للشارقة

أعلنت مصر للطيران زيادة رحلاتها إلى دبي لتكون بمعدل 3 رحلات يومية وإلى الشارقة لتكون بمعدل رحلة واحدة يومية وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020 وذلك بالإضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًا بين القاهرة وأبوظبي، ليصل تشغيل مصر للطيران إلى عدد 42 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران لزيادة رحلاتها إلى النقاط الهامة في شبكة خطوطها.

ومصر للطيران وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى العديد من النقاط حول العالم ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال مركز الاتصالات بمصر على رقم 1717 وبالإمارات على رقم 044358444 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتبها المنتشره حول العالم.