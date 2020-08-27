مصر للطيران تسير 40 رحلة منتظمة واستثنائية اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران"، أنّها ستسير اليوم 40 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت"، و7 رحلات استثنائية إلى "جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام".

كما تسير الشركة، 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى "شرم الشيخ، والغردقة"، ورحلة داخلية إلى الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا، و3 رحلات شحن جوي.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، عن أنّ جميع الرحلات تقل على متنها نحو 3500 راكب من مختلف الجنسيات.

وكانت مصادر مطلعة في الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، كشفت لـ"الوطن"، خلال تصريحات خاصة، أنّ اليوم الخميس سيشهد أعلى كثافة تشغيل رحلات طيران دولية وداخلية، منذ بداية يوليو الماضي، مشيرا إلى أنّ رحلات الشركة لم تتجاوز الـ39 رحلة جوية خلال الشهرين الماضيين، بينما بلغت عدد الرحلات اليوم لـ40 رحلة جوية.