20 مليون جنيه لرصف شارع فريد ندا ببنها

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، واستكمالًا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها.

وخلال الزيارة، تم إطلاع المحافظ على مخطط المشروع، الذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تخصيص أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية.

يُذكر أن مشروع تطوير شارع فريد ندا ممول من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، التي تبدأ من شارع هاني كامل حتى مطلع كوبري المصنع الحربي، يتبعها مباشرة المرحلة الثانية حتى مدخل الطريق الزراعي، وتتضمن أعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفسًا حضاريًا لأبناء المدينة.