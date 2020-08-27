طبيب مصري بروسيا عن شكل لقاحي كورونا الجديد: أحدهما بودرة والثاني محلول

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا، حيث أكد في لقاء تلفزيوني أن روسيا ستحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثه ومسجل بواسطة معهد جامالي، الدواء الثاني، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه بذلك، وأن معهد مدنوفوسيبيرسك يعمل عليه.

يأتي التصريح بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا توصلها للقاح "سبوتنيك - 5"، لعلاج فيروس كورونا، وأنه سيتم منحه لأكثر من 40 ألف شخص في موسكو.

الدكتور إسلام محمد، طبيب مصري في روسيا، أوضح أن اللقاح الروسي الذي أعلن عنه بوتين اليوم، لا توجد الكثير من المعلومات حوله، موضحا أن روسيا كانت تعمل على 4 لقاحات في نفس والوقت، أظهر اللقاح الأول نتائج جيدة خلال تجاربه، والثاني أظهر نتائج مبشرة.

وأضاف إسلام لـ"الوطن"، أنه منذ ما يقرب من 4 أيام بدأت تجارب اللقاحين الجديدين في أحد المستشفيات العسكرية في موسكو، مشيرا إلى أن اللقاحين إحداهما عبارة عن بودرة توضع في محلول ويتم حقن المصاب بها، والثاني عبارة عن محلول جاهز يتم حقن المصاب به بعدد من الجرعات حتى التعافي.

وتابع الطبيب المصري، أنه مازال يتم التأكد من فاعلية اللقاحين أونهم ليس لهم أي أثار جانبية على المرضي والمصابين.