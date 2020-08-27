ناقد فني: حسن الإمام توقع أن يعوض نور الشريف كبار الفنانين الراحلين

قال خالد محمود الناقد الفني، إن الفنان الراحل نور الشريف كان يقدس ويعشق فنه، وكان حريصا طوال رحلته على إمكانيات المنتج وإمكانيات فريق العمل، وقدم المساعدات لأشخاص كُثُر، وتنازل في مرات كثيرة عن جزء من أجره لإتاحة الفرصة للمنتج لكي يخرج العمل بالصورة المطلوبة.

وأضاف "محمود" خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة"، أن فيلم "الكرنك" يمثل محطة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، حيث اتسم بالجرأة في المعالجة، وقدم شخصية رائعة أمام الراحلة سعاد حسني: "كان عملًا سينمائيًا تأريخيًا وهو فيلم حضاري في عمقه ورؤيته وتاريخه".

وتابع أن نور الشريف قدم أفلامًا تجارية لكنه توقف عن تقديمها مبكرًا وبحث عن أعمال أكثر أهمية لتضيف له، وكان هذا التحول سريعًا، مشيرًا إلى أنه عمل مع المخرج الكبير حسن الإمام في فيلم "قصر الشوق" وقدم شخصية صعبة لها أبعاد نفسية وفكرية معقدة.

وأردف: "في هذه الفترة نصحه المخرج حسن الإمام بأن يمثل بكامل وجدانه، ولما سأله المخرج الراحل صالح أبوسيف، عن الممثلين الشباب الذين سيعوضون الفنانين الكبار الراحلين آنذاك، قال الإمام إن هذا الفنان هو نور الشريف".