"القاهرة" توضح حقيقة فيديو خنزير الأميرية: هرب من عربية ومش مفبرك

أكد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه تبين أثناء سير سيارة محملة بالخنازير بمنطقة الأميرية، هرب أحدها وسرقه أحد أهالي شارع الدكتورة عايدة بالحي، بغرض بيعه.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أنه جرى إبلاغ قسم شرطة الأميرية، وتم القبض على الشخص، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتى ذلك ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، من هروب حيوان الخنزير من مطعم بحى الأميرية، أثناء وجود زبائن.

وكانت الجهات المعنية بوزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية".

وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم تحديد وضبط القائم على عملية التصوير والآخر القائم على تركيب مقطع الفيديو وفبركته، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.