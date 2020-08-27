فيديو.. التحريات تكشف حقيقة هروب خنزير من مطعم بالأميرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه خنزير صغير يحاول الهروب من ملاحقة الأهالي، وحقق الفيديو انتشارًا واسعاً، وادعى ناشر الفيديو أنه يوثق لحظة هروب خنزير من أحد المطاعم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

ورصدت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية".

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على عملية التصوير والآخر القائم على تركيب مقطع الفيديو وفبركته، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.