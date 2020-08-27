استشاري جراحة عظام يحذر من "هشتكة الأطفال": تؤدي لإصابات مميتة

قال الدكتور هاني محمود الطير، استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، إن عظام الإنسان تحتاج إلى تربية وبناء، ومن أجل أن يكون عظم الإنسان جيد يجب على الشاب أن يتغذى جيدًا عن طريق الفتامينات والكالسيوم، فضلًا عن ممارسة الرياضة التي ليس لها عمر معين.

وأضاف "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن الألمان يمارسون الرياضة باستمرار، وهناك مسنون تجاوزا 80 عامًا من عمرهم ورغم ذلك يمارسون رياضة المشي في الشارع، وهذا ما جعل الألمان أكبر شعب معمر في العالم.

وحذر استشاري جراحة العظام، من خطورة "هشتكة" الأطفال في الصغر ورفعه إلى الأعلى ثم التقاطه، لأنها من أكثر الأشياء التي تؤذي أي طفل في الدنيا، "ممنوع منعًا باتًا أي طفل يتهشتك، أو يترفع لفوق وينزل، لأنها قد تؤدي إلى إصابات مميتة".

وتابع: "هذا الأمر قد يُصيب الطفل بارتجاج أو نزيف في المخ، دي نصيحة مهمة جدًا ويجب على أطباء الأطفال أو النساء والتوليد التنبية على الأم والأب بعد ولادة الطفل بمباشرة بخطورة هذا الأسلوب، ده ممنوع منعًا باتًا، هنا في مستشفيات ألمانيا تُوزع كتيب صغير للأسر مدون فيها مفروض إيه يتعمل وإيه لأ".

فيما طلب الإعلامي أحمد فايق، من الدكتور هاني الطير، أن يوجه رسالة لنفسه أو لشباب مصر، لتحميسهم على الاجتهاد في العمل والدراسة، فكتب رسالة وجهها لنفسه، قال فيها " فاكر يا هاني لما كنت في النمسا عام 2011، وفي أحد المؤتمرات جراحة الكتف، خرج طبيب بولندي وقالي أنت مين، قولتله أنا مصري، قال أنا ماعرفش جراحين مصريين كويسين، في اليوم ده قررت أثبت وبالفعل أثبت للدنيا كلها يعني إيه مصري، ويعني إيه جراحين مصريين، وبحثي اختير ضمن أفضل الأبحاث في مجال جراحة العظام، وعشان كده ديما أقول مصر تستطيع".