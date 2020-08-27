9 شروط لترخيص محال بيع الهواتف: الواجهة من الزجاج.. والباب من الحديد

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بمحال بيع الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات، عددا من الاشتراطات المهمة أبرزها أن تكون واجهة المحل من الزجاج الشفاف أو من أي خامات مناظرة له تسمح برؤية ما بداخل المحل من الخارج، كما يمنع منعا باتا العرض على الواجهة الرئيسية للمحل سواء من الداخل أو الخارج، كما يجب أن تدهن الجدران والسقف بطلاء مناسب يحول دون تراكم القاذورات والملوثات أو تركيب أي خامة مناسبة تفي بالغرض.

وإلى نص مسودة الاشتراطات:

1- يجب توافر الاشتراطات العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمحال العامة.

2- تكون واجهة المحل من الزجاج الشفاف أو من أي خامات مناظرة له تسمح برؤية ما بداخل المحل من الخارج.

3- تكون أرضية المحل من السيراميك أو من أي خامات مناظرة لها غير نافذة للماء.

5- يمنع منعا باتا العرض على الواجهة الرئيسية للمحل سواء من الداخل أو الخارج.

7- عدم تكدس المحل بالمعروضات وتوزيعها توزيعا مناسبا بما يضمن سهولة حركة العاملين.

8- تدهن الجدران والسقف بطلاء مناسب يحول دون تراكم القاذورات والملوثات أو تركيب أي خامة مناسبة تفي بالغرض.

9- تركيب الباب الخارجي للمحل من الحديد.