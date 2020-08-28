رئيس قصور الثقافة الأسبق يروي ذكرياته مع سينما أسيوط الشتوي بعد هدمها

جاء قرار هدم سينما "رينسانس"، بمحافظة أسيوط، أو دار سينما أسيوط الشتوي التي تعد أقدم دار سينما في صعيد مصر، والتي تعود لعام 1907 لينهي الكثير من الذكريات لمن ترددوا عليها ومن عايشوها، حيث ظلت السينما قائمة لعقود طويلة ومنبرا تثقيفيا وتنويريا حتى بدايات الألفية الثالثة ليأتي قرار تنفيذ الهدم لينهي كل ذلك التاريخ.

الرئيس الأسبق لقصور الثقافة يقول إن تعلقه بالسينما لا ينبع فقط من طبيعة وظيفته السابقة، إنما لما له من ذكريات داخل ذلك المبنى العتيق الذي كان منبرا للتثقيف والترفيه والتوعية والتنوير، حيث شهدت صباه ومغامرات شبابيه لمشاهدة أفلامها بتوع ثقافتها.

بنيت سينما أسيوط الشتوي في عام 1908 أي قبل ظهور السينما الناطقة في عام 1927، وكانت تعرض مواد فيلمية من فرنسا، ويقول سعد عبدالرحمن لـ"الوطن"، إن إنشاء دار سينما أسيوط الشتوي يرجع للمهندس تادرس مقار دميان وهو من أثرياء ووجهاء أسيوط، وأول من سافر لطلب العلم في الخارج وحين عاد إلى مصر، وفي عام 1915 بنى أخيه أدولف سينما أخرى صيفي (مفتوحة) لأهالي أسيوط.

في عام 1935 هدم المبنى القديم وبنى مبنى ضخم لعمل دار السينما الشتوي الجديدة لم يكن له مثيلا حيث كان مستوحى من الأبنية الفرنسية في مصر والتي على مسرحها غنت أم كلثوم وليلى مراد، وكان يحضر إليها المصريون من كل محافظات صعيد مصر، وخصوصا مع خدمات أسيوط المتنوعة من مدارس وجامعات ومعاهد.

ويتابع عبدالرحمن بأن السينما استمرت حتى أوائل التسعينات، بدرجاتها الثلاث "ترسو وصالة وبلكون" وحينها بيعت لإحدى الشركات الخاصة التي هدمت داخل السينما مع الحفاظ على الإطار الداخلي، وبنيت طابقين في كل طابع صالة بشاشة مختلفة لعرض 4 أفلام مختلفة واستمرت على هذا النهج لنحو 10 سنوات لتباع لشركة أخرى وهي المسؤولة عن هدمها.

ذكريات طريفة يتذكرها عبدالرحمن وقت كانت تذكرة الترسو بـ3 ونصف قرش، حين كان الشباب الذين يبيعون التسالي يحفظون الأغاني الهندية من كثرة سماعها في وقت عرض فيلم "سان جام" الغنائي، ومتابعته لأفلام "ماسح الأحذية" و"الفيل صديقي" و"من أجل أولادي" وغيرها.

ويعود عبد الرحمن لذكريات بدايات دخوله السينما في السبعينات مع أحد أصدقائه الذي طلب منه إحضار "كرتونة" معه، يقول "كنا نشاهد أحد أفلام الكاوبوي، وربما فيلم (الطيب والشرس والقبيح) وبالفعل بمجرد دخولنا لم نجد أي مكان واضطررنا نجلس على الكرتونة بالفعل".

ويتابع ضاحكنا "كنا بعض عرض الفيلم الأول نقفز للصالة ونجلس على الكراسي، لمشاهدة الفيلم الثاني حتى إذا خرجنا من السينما ورآنا أحد أصدقائنا يظن أننا كنا في الصالة".

الذكريات والتاريخ جعلو "عبدالرحمن" يمسك أكثر بقيمة السينما التاريخية التي تعد أداة ثقافية، وليست ترفيهية فقط فهي من أهم أدوات القوى الناعمة وليست مجرد وسيلة ترفيه، وإنما نافذة على العالم.