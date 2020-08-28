وفاة مؤسسة أول مطبخ خيري في الشرقية

توفيت سوزان المسلماني، مؤسسة أول مطبخ خيري في الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن عمر يناهز 37 عاما إثر خضوعها لعملية جراحية.

ومن المقرر تشييع الجنازة من مسجد أبو العلا حسان بمدينة أبو حماد، عقب صلاة الجمعة.

والراحلة هي أم لطفلتين روجي 11 عاما، وريناد 8 سنوات، خريجة كلية آداب قسم لغة عربية.

وأسست الفقيدة مطبخا خيريا منذ 4 سنوات، ومنذ عامين أسست مؤسسة زواد للتنمية. وأصبح المطبخ الخيري الأول بالشرقية لتوزيع الوجبات الغذائية على الأسر المستحقة.