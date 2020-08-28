محافظ المنوفية: شن حملات مكبرة لازالة الإشغالات بمدن تلا والباجور

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار إزالة كافة التعديات دون إستثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين ، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة إستكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الري بناحية كفر سنجلف التابعة للوحدة المحلية بفيشا الصغري ، حيث تم تنفيذ عدد (9) حالات إزالة على أملاك الرى علي مساحة 1275م2 ، وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وردع المخالفين .

وتأكيداً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الجهود والحملات لازالة الاشغالات وعودة الأمن والإنضباط للشارع بنطاق المحافظة ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية وبحضور اللواء أحمد فاروق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات والأرصفة المخالفة بالاضافة إلي فض الأسواق بنطاق المدينة ، أسفرت عن تحرير 49 محضر إشغال طريق ، و 149 حالة ضبط وكذا 205 حالة إزالة فورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بحملة إشغالات مكبرة شملت شوارع وميادين المدينة ، أسفرت عن تحرير 14 محضر ، و 203 إزالة فورية ، بالاضافة إلي 28 حالة ضبط .

يأتي هذا في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.