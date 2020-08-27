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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة ليسانس الآداب بنسبة نجاح 82%

كتب:

إبراهيم الديهي
02:42 م | الخميس 27 أغسطس 2020
رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الآداب

رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الآداب

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، نتيجة الليسانس بكلية الآداب بأقسامه المختلفة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 82.8%.

وأعلن الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب أسماء العشرة الأوائل على الكلية وهم أماني صالح عمارة، سماء كمال أبوالنور قسم "المكتبات"، ومعاذ خالد عبدالواحد "لغة عبرية"، كريستينا مجدي إسكندر "التاريخ"، والطالبة جهاد أحمد محمد "لغة ألمانية".

وتابع، الطالب أمين عبدالمحسن عبدالعزيز "مساحة وخرائط"، وأحمد محمد عبدالله "لغة عربية"، ومنة الله محمد صفوت "شعبة الإذاعة"، إيمان سامي البكري "المكتبات"، إسراء محمود سعد "شعبة العلاقات العامة"، أسماء أشرف محمود "اللغة الإنجليزية".

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