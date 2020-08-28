أهالي "ميت الصارم" يحتفلون بعودة صلاة الجمعة: متقلش عن صلاة العيد

غياب لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس الكورونا، الذي فرض على الجميع التباعد، اشتاقت فيها قلوبهم للمساجد، ليكون يوم عودة صلاة الجمعة في المساجد، بمثابة احتفالات الأعياد، يستعدونا لها لإسعاد الجميع بها.

استعدادات كبيرة يقوم بها أهالي قرية ميت الصارم بمحافظة الدقهلية، لأول صلاة جمعة بعد عدة أشهر من الحرمان، بعدما سمحت رئاسة الوزراء بإجرائها اليوم، بعدما اتخذت أعداد الإصابات بالفيروس في الانخفاض.

رزق فهمي أحد سكان القرية يروي لـ"الوطن"، أن سكان القرية يعيشون حالة من السعادة والفرحة بعد عودة صلاة الجمعة، "فرحتنا بالجمعة متقلش عن فرحة صلاة العيد، لذا قررنا أن تشهد صلاة الجمعة غدا نفس استعدادات صلاة العيد".

تنوعت استعدادات أهل القرية ما بين المساهمة في تنظيف المساجد وتعقيمها استعدادا لصلاة الجمعة غدا، كذلك تواجد بعض المتطوعين على أبواب المساجد لتوزيع كمامات مجانية على المصلين الذين لا يرتدونها، "والأطفال ليهم نصيب هنوزع عليهم حلويات".

ينوي الشباب المتطوع تقسيم أنفسهم في مجموعات على مساجد القرية بهدف المساعدة في أن تكون صلاة الجمعة في سهولة على المصلين وإجرائها مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

نحو 5 أشهر مضت وبعد وداع العمل بأذان النوازل لصلاة الجمعة، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا، يستعد المسلمون لتأدية صلاة الجمعة اليوم بالمساجد.