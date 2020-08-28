"سعدية" توزع "أرز باللبن" ابتهاجا بفتح المساجد بالشرقية (صور)

احتفلت سيدة مدينة القرين في محافظة الشرقية، اليوم، بعودة فتح المساجد بعد إغلاقها 5 أشهر في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالزغاريد وتوزيع الحلوى على المصلين.

أعدت "سعدية سيد أحمد" أطباقا من حلوى "أرز باللبن" وانتظرت المصلين بالقرب من المسجد الكائن ناحية منزلها بمدينة القرين، وعند خروجهم أطلقت الزغاريد ووزعت الأطباق عليهم.

لقي تصرف السيدة استحسان المصلين الذين دعوا الله بأن ينهي الله عز وجل أزمة كورونا، ويحفظ البلاد والعباد من الأوبئة والأمراض.