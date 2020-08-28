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العدوي: الدولة ستتخذ إجراءات صارمة حال تراخي المواطنين بمواجهة كورونا

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محمد عزالدين
07:36 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
وزير الصحة الأسبق

وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه إذا استمر التراخي من قبل المواطنين ستضطر الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا كما سبق، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية حتى لا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتعارض مع الاقتصاد والحياة.

وأضاف "العدوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا بد من أن يلتزم المواطن وأن تمر الموجة الثانية والثالثة بنجاح حتى يتم إيجاد لقاح، وحتى لا تتأثر حياتنا أو يتأثر اقتصادنا.

وأشار إلى أنه من الجائز أن نشهد صعودا في منحنى الإصابات في هذه الفترة، ولكن هذا مرهون مباشرة بقدر التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي يتخذها أي مجتمع كان وليس في مصر فقط.  

 وأوضح أن منحنى إصابات أي فيروس يمر بصعود وهبوط بصفة مستمرة، إلى أن يأتي وقت يتوافر فيه لقاح، لافتا إلى أن المنحنى في مصر بدأ في الصعود مع بداية الأسبوع الجاري.

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