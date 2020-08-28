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عبدالغفار: مصر الأكثر جذبا للاستثمار.. والعلمين الجديدة صفعة للمشككين

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محمد عزالدين
10:44 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما شهدته مصر من تطورات خلال السنوات الماضية يدعو إلى الفخر.

وتابع أن القوة العسكرية المصرية شهدت طفرة كبيرة في التسليح والتطوير، فالقوات الجوية تمتلك قدرات كبيرة.

وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن معالجة القضايا السياسية تسير بشكل متوازن وعقلاني إلى أبعد الحدود كما تمت إقامة محاور تنمية في مختلف الاتجاهات، إقامة مناطق صناعية ولوجيستية.

وتوقع ارتفاع عدد سكان مصر بحلول عام 2050 إلى 150 مليون نسمة، لافتًا إلى أن الجميع انبهر بإنجازات مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن مدينة العلمين صفعة على وجه المشككين في إنجازاتنا.

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